A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre a manutenção do Teatro Municipal ‘Lulu Benencase’.

De acordo com a parlamentar, munícipes que estiveram em apresentações no Teatro Municipal durante o final do ano relataram a ocorrência de goteiras no telhado. ” Vários munícipes vieram me questionar já que o espaço foi fechado em 2020 e reaberto este ano após passar por reformas e mesmo assim está com problema de goteiras”, disse Nathália.

Por meio do requerimento, a vereadora quer saber se a administração municipal identificou problemas no imóvel e se foi realizado reparo. Além disso, quais melhorias foram promovidas no local, incluindo a última reforma no telhado do Teatro Municipal.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para esta quinta-feira (15). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.