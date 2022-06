A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre a realização de jogos universitários no município. No documento, a vereadora relata que durante o último final de semana o evento contou com a participação de três mil estudantes em doze modalidades esportivas. Nathália cita ainda que foram utilizadas estruturas públicas como ginásios, praças de esportes e que vários moradores a procuraram com diversas reclamações a respeito.

“A prática de esportes é essencial para o desenvolvimento dos jovens e os jogos universitários trazem vários benefícios para a nossa cidade além de fomentar o comércio local, mas devem ser realizados com responsabilidade sem prejudicar durante o seu período de realização a qualidade de vida dos moradores da cidade.”, ressaltou. No requerimento, Nathália questiona se houve a formalização de algum termo de parceria entre o Poder Executivo e os organizadores, qual foi a contrapartida ao município e se houve fiscalização do poder público durante a realização do evento. Pergunta ainda se houve alguma denúncia ou ocorrência relatada à prefeitura durante a realização do evento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (23) e encaminhado à prefeitura para resposta.