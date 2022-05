A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre as políticas de incentivo à inovação tecnológica no município.

No documento, a parlamentar cita que a experiência histórica demonstra que a geração de riqueza, emprego, renda e oportunidades depende do fortalecimento das capacidades de pesquisa e de inovação tecnológica, fator intimamente ligado ao crescimento econômico. Para Nathália, o poder público tem papel fundamental no desenvolvimento de políticas de incentivo à tecnologia.

“Nesse sentido, questionamos a administração por meio de requerimento (n° 334/2021) quanto à continuidade da parceria com a Fidam na manutenção da incubadora de empresas já existente, bem como na implantação de uma incubadora municipal. Além disso, elaboramos a indicação nº 6241/2021, no qual sugerimos a criação do conselho municipal de ciência, tecnologia e inovação”, frisa a autora.

No requerimento, Nathália questiona quais são as políticas públicas de incentivo à inovação, ciência e tecnologia promovidas pelo Poder Executivo. Pergunta também se a administração possui estudo para implantação de política pública de atração de empresas e se pretende criar o conselho municipal. Por fim, questiona se há estudo ou projeto para viabilizar a criação de uma incubadora municipal de empresas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de quinta-feira (5).