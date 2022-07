A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação pedindo que a prefeitura realize a venda de ingressos do Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco” através de portal eletrônico próprio na internet, para facilitar a visitação das pessoas.

No documento, a vereadora explica ter sido procurada por munícipes que relataram dificuldade na visitação do Parque Ecológico, por conta de filas na bilheteria. “O parque é uma ótima opção para levar os filhos nesse período de férias escolares. Porém, pessoas relatam que quem esteve no local por dias consecutivos desistiu de entrar por causa da enorme e demorada fila na bilheteria”, relata.

Segundo a parlamentar, a venda de ingressos pelo portal eletrônico da Prefeitura ou do próprio Parque Ecológico seria uma alternativa para que o munícipe pudesse comprar antecipadamente, evitando transtornos e filas na bilheteria.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima quinta-feira, dia 4, e depois encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.