A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana nesta terça-feira (5) um requerimento solicitando informações do Poder Executivo sobre políticas de enfrentamento à violência contra idosos.

No documento a parlamentar ressalta que, segundo matéria veiculada pela imprensa, houve um grande aumento no número de casos de violência contra idosos no comparativo com o ano passado. “Segundo a notícia, até junho foram registradas 356 violações na Ouvidoria de Direitos Humanos, mesmo número de casos ocorridos durante todo o ano de 2021”, disse.

Nathália pergunta no requerimento se o Poder Executivo promove algum acompanhamento multidisciplinar posterior ao atendimento da denúncia e quais são as providências tomadas pela administração após o recebimento da denúncia de maus tratos contra idosos. A parlamentar questiona ainda sobre as principais políticas públicas desenvolvidas com relação ao bem-estar e atendimento do idoso no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (7).