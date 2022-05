A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal um requerimento que solicita informações do Poder Executivo sobre a iluminação pública do município. No documento, a parlamentar destaca que vem recebendo reclamações de moradores questionando sobre lâmpadas queimadas ou falta de pontos de iluminação. Nathália cita que, em resposta a requerimento de sua autoria, o Poder Executivo informou que o programa de modernização de iluminação pública, que prevê a troca de lâmpadas de descarga por LED, atingiu 50% do município.

“A troca dessas lâmpadas de descarga para as de LED é essencial tanto do ponto de vista econômico, já que reduziria o custo mensal de energia, quanto do ponto de vista ambiental, já que as luminárias modernas agridem menos o meio ambiente”, afirma. A parlamentar pergunta no requerimento qual o número de chamadas mensais para troca de lâmpadas. Pergunta ainda, quais os bairros que já foram atendidos pela modernização de iluminação pública e se é possível mensurar em termos financeiros a economia obtida.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (12).

Caetano discute atendimento no HM com presidente da Fusame

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (10) com o presidente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Fabio Beretta Rossi, no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No encontro, questionou sobre as demandas na área de saúde do município, como cirurgias eletivas, e o atendimento prestado à população, além de novos projetos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a visita, o parlamentar conheceu o sistema de monitoramento recentemente instalado no Hospital Municipal para acompanhar o fluxo de pacientes e auxiliar na qualidade do serviço prestado na recepção, ala de espera por consulta médica, corredores, entradas e saídas do prédio.

“Com a conversa com o presidente da Fusame, fiquei feliz por saber que o nosso município está avançando em investimentos na área de saúde, inclusive com alguns que pude colaborar intermediando verbas e emendas parlamentares, buscando melhorias e soluções para problemas do município”, comentou o vereador.

Dr. Daniel e a readequação elétrica do Mercadão

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações sobre os serviços de readequação elétrica que serão realizados no Mercado Municipal “Luiza Padovani”. No documento o parlamentar relata, após a divulgação da reforma pela prefeitura, foi procurado por moradores que questionaram os serviços a serem executados que justifiquem o valor de R$ 308.294,40 a ser gasto.

“Chamou-nos atenção a quantidade de itens que serão utilizados na reforma. Observa-se no contrato que trata da readequação elétrica, sob a responsabilidade da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, a compra de 3.040 metros de cabo de cobre flexível de 16 milímetros”, comenta.

No requerimento, Dr. Daniel pede cópia do projeto elétrico assinado pelo engenheiro responsável pela readequação elétrica do mercado municipal, bem como da planta baixa elétrica e da planta de locação de pontos elétricos do local, também assinadas pelo responsável. O parlamentar pede, ainda, que sejam identificados no projeto elétrico todos os itens e materiais que serão necessários para a reforma, conforme relacionados em contrato, com o objetivo de dar visibilidade ao uso dos materiais que estão sendo adquiridos.