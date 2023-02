Nathália pede informações sobre exames ginecológicos

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou

requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre atendimentos e exames ginecológicos na rede pública.

No documento, a parlamentar explica que foi procurada por usuárias do sistema público de saúde que relataram contratempos no agendamento adequado para consulta médica e realização de exames, especialmente quanto aos horários oferecidos nas unidades de saúde. Segundo a vereadora, as reclamações demonstram aparente insuficiência de especialistas que atendem na rede municipal, muitas vezes precisando ser auxiliados por enfermeiros no atendimento.

“O atendimento ginecológico é de suma importância para a saúde da mulher, tanto no aspecto preventivo quanto corretivo. Não somente mulheres gestantes necessitam do acompanhamento, mas é direito de todas passarem por exames e consultas”, aponta a vereadora.

No requerimento, a autora pergunta quantos médicos ginecologistas e obstetras atendem em cada uma das unidades da rede pública de saúde; quais os dias e horários de atendimento de consulta; quantas consultas ginecológicas mensais foram realizadas nos últimos doze meses e quantas estão agendadas até o final do ano de 2023. Ainda no documento, Nathália questiona os procedimentos para conseguir agendamento de consulta ginecológica na rede pública.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (28). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

