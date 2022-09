A vereadora Nathália Camargo (AVANTE) protocolou na terça-feira (21) na secretaria da Câmara Municipal um requerimento em que solicita informações do poder executivo sobre a vacinação da poliomielite no município.

No documento, a vereadora ressalta que as autoridades estão alertando sobre o ressurgimento da poliomielite no Brasil, em consequência das quedas sucessivas na cobertura vacinal. Dados da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, mostram que apenas 44% das crianças entre um e quatro anos receberam o reforço da vacina. “Em agosto, protocolamos na Câmara uma indicação com a proposta de que o Poder Executivo fizesse uma campanha municipal de conscientização quanto à importância de proteger as crianças contra esse vírus”, disse.

Nathália lembra ainda que na ocasião citou uma matéria veiculada na imprensa da cidade que a aplicação da vacina contra a poliomielite ficou abaixo da meta de cobertura em 2021, definida em 95% do público-alvo, e que o município aplicou 78,2% de doses em crianças, porcentagem mais baixa se comparada com a imunização nos últimos cinco anos. “As campanhas de vacinação, além de conscientizar a respeito da importância de se vacinar, torna mais leve a ação de uma doença contagiosa”, conclui.

No requerimento a vereadora perguntou se é possível quantificar o número de pessoas no município aptas a receberem a imunização, qual o percentual de crianças vacinadas no município nos anos de 2019 a 2022 e se o município pretende promover alguma campanha municipal de vacinação a fim de aumentar o percentual de imunizados e quais os locais, dias e horários para vacinação no município de Americana.