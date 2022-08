A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere à prefeitura a realização de campanha de vacinação contra a poliomielite no município. Nathália destaca que matéria veiculada na imprensa revelou que a aplicação do imunizante na cidade ficou abaixo da meta de cobertura em 2021, definida em 95% do público-alvo. O município, segundo menciona, aplicou 78,2% de doses em crianças, porcentagem mais baixa se comparada aos últimos cinco anos.

“A vacinação é a única forma de prevenir a ação da poliomielite. Mas quando há baixa adesão da população às campanhas vacinais, o risco de novos surtos da doença aumenta”, frisa a vereadora.

Nathália ressalta ainda que é importante a realização de uma ação municipal visando o próximo dia 20 de agosto, que é considerado o dia “D” da campanha nacional de imunização. “As campanhas de vacinação, além de conscientizarem a respeito da importância de se vacinar, tornam mais leve a ação”, afirma a parlamentar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão desta quinta-feira (11) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.