A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal uma indicação solicitando ao Poder Executivo a instalação de pontos de entrega voluntária destinados ao descarte de lixos eletrônicos nas escolas.

No documento a parlamentar destaca que, por meio do requerimento n° 423/2022, solicitou informações da prefeitura sobre o incentivo nas escolas às crianças e adolescentes para o descarte adequado do lixo e espaço para coleta de lixo eletrônico. Segundo Nathália, na resposta a administração municipal informou que há algumas escolas que praticam a reciclagem, mas não possuem pontos de descarte para o lixo eletrônico.

Na indicação, Nathália ressalta que a instalação de lixeiras é uma forma de incentivar e educar crianças e adolescentes a fazerem o manejo adequado do lixo eletrônico. “Por esse motivo, estamos indicando a instalação de recipientes de descarte nas escolas e que sejam pintados com personagens lúdicos, com a finalidade especial de atrair a atenção das crianças”, frisa a autora.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (5) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.