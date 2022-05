A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n° 55/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A parlamentar indica investimentos visando adequar Americana como “Cidade Inteligente” e a instalação de casa de acolhimento e de um núcleo especializado de atendimento a mulheres vítima de violência.

Entre as propostas há ainda a sugestão de instalação de área de lazer com playground e academia ao ar livre nas praças “Benedito Ribeiro Pires de Campos”, “Virgínia Mietto Faé” e “Rotary Club”, na pista de caminhada da Gruta Dainese. no Parque Universitário e na praça de esportes “Marcos Antônio Gobbo”; a construção de creche no bairro Praia Azul; e a instalação de ecoponto no bairro Mario Covas.

“As emendas são decorrentes dos trabalhos desenvolvidos pela vereadora, que muito tem se preocupado com os problemas de infraestrutura do município, além de acompanhar as ações da administração municipal”, afirma a autora na justificativa. As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.