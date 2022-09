A vereadora Nathália Camargo (Avante) recebeu ofício da prefeitura de Americana com resposta a um requerimento (nº 685/2022) com pedido de informações sobre política de prevenção a incêndio.

No requerimento, Nathália citou que com a estiagem há um aumento de focos de queimadas em vegetação seca em diversas áreas do município. “Além da degradação do meio ambiente, essas queimadas trazem risco de incêndio nos imóveis vizinhos, além de prejudicar a saúde da população pela fumaça que provoca a piora no índice da qualidade do ar, agravando problemas respiratórios, especialmente de crianças, idosos e portadores de enfermidades”, disse

Em ofício encaminhado a vereadora, a prefeitura, por meio da Guarda Municipal, informou que é possível a utilização de drones para integrar e suplementar as ações de educação, fiscalização e proteção ambiental que também envolvem a prevenção e combate a incêndios. “Precisamos utilizar cada vez mais da tecnologia a nosso favor e o drone já é uma ferramenta utilizada pela prefeitura para outras áreas e na questão de incêndio a utilização será de grande importância”, frisou a vereadora.