Nathália discute novo plano viário da av Nossa Sra de Fátima

A vereadora Nathália Camargo (Avante) reuniu-se

na terça-feira (31) com o engenheiro José Nilton de Oliveira Filho, na Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), para analisar o projeto de mudanças do sistema viário da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Durante o encontro, Nathália conheceu o projeto de implantação de um novo sistema viário e apontou que a chegada de novo shopping center, que está em construção na região, acarretará o aumento de 30% no número de veículos que transitam na via.

“Em horário de pico, os motoristas enfrentam muitos problemas para se locomoverem. Existe um grande fluxo, pois é uma saída para a SP-304 e acesso de empresas e de moradores, por isso é importante acompanhar esse processo”, explicou.

Rovina discute cronograma de ações com Sardelli

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) reuniu-se na terça-feira (31) com o prefeito da cidade de Americana, Chico Sardelli, para discutir as demandas recorrentes da cidade, o cronograma de ações e melhorias, além de ações já realizadas no município.

De acordo com o parlamentar, durante o encontro foram debatidos assuntos da área de saúde, como os mutirões de consultas e exames, e a necessidade de implantação do encaminhamento e prontuário eletrônico. “O intuito do encontro foi discutir diversos temas necessários para o desenvolvimento da cidade. Questionei ainda sobre alguns projetos que estavam pendentes de regulamentação”, comentou.

Ainda reunião, Dr. Rovina questionou alguns requerimentos e que estavam pendentes e buscou informações no sentido de fiscalizar outras áreas. “Americana está avançando muito em diversas áreas, como recapeamentos, as operações tapa buraco, mutirões de consulta e a reabertura da UBS São José. Outras melhorias são fundamentais para o bom andamento da cidade e para assegurar a qualidade de vida da população americanense”, concluiu.

