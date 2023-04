Nathalia cotada para ser vice de Omar

Boa de voto e com base forte, Nathalia Camargo subiu

na cotação para ser candidata a vice em uma eventual candidatura de Omar Najar (MDB) para um terceiro mandato. Hoje no Avante, a vereadora novata ainda precisa definir para qual partido vai.

Apesar de estar no primeiro mandato, NC foi bem votada em 2016 e não entrou por conta da chapa montada pelo seu partido na época. Ela conta com o apoio do pai, o advogado Zé Odécio e encorpou a assessoria.

CONSELHEIROS– Além de ter todo o apoio do pai, Nathália tem dois conselheiros de peso em seu estafe. Ligado diretamente a ela está o antigo marqueteiro de Omar Chico Rangel, que ainda mantém conversas com o chefão e pode ser fundamental para a caminhada de uma eventual união. O outro ‘conselheiro’ é Willian Tião, que foi ligado ao time Macris nos últimos anos e hoje trabalha como assessor de vereador em São Paulo.

