Na última quinta-feira (17), Nátalie Zampoli Gabriel, 17, moradora de Sumaré, conquistou o Recorde Sequencial Brasileiro Total Break 42 Way de 2022, em Boituva. Ela é a primeira brasileira e pessoa mais jovem a conquistar a marca. Ela também é medalhista brasileira na modalidade Formação de Queda Livre 4 way em 2022.

Com o apoio da CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo), a disputa contou com corpo de árbitros nacionais e participação de atletas convidados de todo o Brasil.

Nátalie está no esporte há um ano e tem como inspiração seu pai, que é paraquedista. “Comecei a saltar no ano passado, com 16 anos. Mas desde pequena sempre ouvia meu pai contando histórias de paraquedismo”, comentou a atleta.

Atualmente, a atleta alcançou seu 300º salto. Com treinos todos os sábados e domingos, sempre em grandes formações, Nátalie tem como objetivo profissional compor o time de Alto Rendimento do Exército Brasileiro.

“Chegar onde cheguei, toda a minha trajetória e conquistas neste um ano é muito gratificante. Este recorde com certeza é muito importante e um incentivo para chegar cada vez mais longe. Agradeço a minha família e a todos que acreditam e apoiam o meu trabalho”, finalizou a atleta.