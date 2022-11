Maior concessionária de ferrovias do país, a Rumo Logística realiza durante o mês de dezembro o “Natal nos Trilhos”, evento que celebra a data com um trem especialmente decorado. Formado por uma locomotiva e três vagões, o trem iluminado da concessionária passará pelos trilhos que atravessam Sumaré no dia 16. A composição tem partida prevista, da estação ferroviária de Americana, às 19h, com chegada estimada às 22h na estação de Campinas. Em Sumaré, a passagem dos vagões está prevista para acontecer entre 20h e 21h.

A composição da Rumo poderá ser vista em qualquer um dos pontos em que a linha férrea corta o município.

Quando estiver passando próximo a áreas urbanas, a composição reduzirá a velocidade para aumentar a segurança da população, evitando aglomerações e a proximidade com o trem. A população deve sempre manter uma distância segura do trem.

O trem atravessará cerca de 40 cidades do interior de São Paulo durante 12 dias. Até 18 de dezembro, a composição circulará pela Malha Paulista sempre às 19h para marcar a chegada da data comemorativa.

O “Natal nos Trilhos” é organizado pela Rumo e ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) com apoio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e MRS que apoiou na logística do trem. A composição é formada por duas locomotivas (uma da Rumo e outra da ABPF) e por três vagões de passageiros totalmente iluminados. O trem passará por cidades como Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Americana, Sumaré, Hortolândia, Campinas e Jundiaí.

Natal nos trilhos

Data: 16 de dezembro

Partida de Americana: às 19h

Horário estimado da passagem por Sumaré: entre 19h40 e 20h40

Chegada em Campinas: 22h

Local: extensão da linha férrea que corta o município