O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, cobra informações da Prefeitura de Nova Odessa e aponta a necessidade de melhorias para a segurança no trânsito na Avenida Industrial Oscar Berggren, no Parque Industrial, em Nova Odessa.

De acordo com o vereador, no ano passado ele protocolou uma indicação na Câmara Municipal, posteriormente encaminhada à prefeitura, informando a necessidade de manutenção e implantação de sinalização vertical e horizontal na avenida, uma das principais do distrito industrial da cidade.

Natal destaca que, desde então, a prefeitura promoveu uma ação positiva no trânsito daquela região, com a implantação de um semaforo no cruzamento das avenidas Industrial Oscar Bergren e Ampélio Gazzetta. Porém, com essa melhoria, o tráfego de veículos aumentou e a falta de sinalização aumenta o risco de acidentes.

“Além de ser a via de entrada para o distrito industrial, essa avenida é muito importante para a mobilidade urbana porque promove a ligação com outros bairros. Mesmo assim continua com falta de sinalização vertical, horizontal, demarcação de solo com faixa de pedestre e divisor de vias. Outro problema está relacionado aos veículos pesados estacionados de forma irregular na via, causando transtorno entre os condutores e oferecendo risco de acidentes”, explicou Natal.

No novo requerimento protocolado na Câmara essa semana e que está na pauta da sessão da próxima segunda-feira, Natal questiona se a indicação feita por ele no ano passado chegou até o setor competente. Pergunta também quais os motivos que impedem a prefeitura de promover melhorias no visando maior segurança no trânsito e quais medidas serão tomadas em relação à avenida.