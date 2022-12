O comércios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste já têm horário especial de Natal definidos. A partir do dia 7 de dezembro, as lojas ficarão abertas também no período noturno e finais de semana. Confira:

AMERICANA. De segunda a sexta-feira, o comércio ficará aberto das 9h às 22h. Nos sábados, dias 10 e 17, as lojas funcionarão das 9h às 18h. Já nos domingos, nos dias 11 e 18, as compras poderão ser feitas das 9h às 15h. No dia 24, véspera de Natal, a população ainda terá a chance de fazer as compras das 9h às 17h.

SANTA BÁRBARA D’OESTE. Já em Santa Bárbara d’Oeste, o horário especial tem início nesta segunda-feira, dia 5. De segunda a sexta-feira, o horário segue o mesmo de Americana, das 9h às 22h. Nos dias 10 e 17 (sábados), das 9h às 18h. No domingo, dia 11, não haverá funcionamento. No próximo domingo, dia 18, as compras poderão ser feitas das 9h às 15h. Já no dia 24, véspera de Natal, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h.