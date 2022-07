Desde que teve sua direção reassumida pelo empresário Renato Franchi, em junho, nomeado pela juíza Ana Paula Alvarenga Martins, a Nardini S/A, de Americana, segue realizando um processo de conciliação com todas as questões trabalhistas apresentadas à Justiça. Nesta sexta-feira, dia 8 de julho, por exemplo, mais uma audiência será realizada na Justiça do Trabalho com 20 trabalhadores para tentativa de acordo. Recentemente, numa primeira audiência de conciliação, em 24 de junho, foram obtidos êxitos em 98% com as partes envolvidas.

“Sabemos da realidade da empresa e nosso objetivo, voltando ao seu comando, é buscar acordo, conciliação e entendimento. Uma empresa tão tradicional e importante como a Nardini precisa, ao mesmo tempo, buscar estes entendimentos e seguir na sua linha de produção de máquinas e equipamentos de primeira linha”, diz o presidente Renato Franchi.

Franchi esteve fora da Nardini por seis anos e revela que, neste período, recebeu muitos e-mails de funcionários pedindo seu retorno. “A empresa estava praticamente parada, fazendo 20 máquinas por mês. Daí por diante, cheguei aqui em 29 de março depois de seis anos fora. Estou muito motivado a resolver todas as dificuldades para a Nardini seguir em frente”. Franchi informa ainda que a produção de máquinas já subiu para 50 por mês e a meta é chegar a 100.