A Nardini S.A., indústria americanense mais antiga e tradicional em atividade no município, com 114 anos de vida, levou sua marca para a IMTS 2022 – International Manufacturing Technology Show – que aconteceu em Chicago, no Estado de Illinois, nos Estados Unidos, de 12 a 17 de setembro. Segundo o presidente da empresa, Renato Franchi, além das máquinas expostas vendidas, outros pedidos foram feitos por empresários dos EUA e do México. “Estou há apenas sete meses no comando da empresa, retornei em março. E posso dizer que, a cada dia, evoluímos de forma positiva”, disse.

Franchi revela que, quando reassumiu a presidência, em março, a Nardini estava produzindo uma média de 16 máquinas por mês e, agora, este número está próximo de 50 equipamentos mensais. A feira de Chicago é a maior referência no segmento em todo o mundo. Em seu site oficial, a IMTS diz que “os avanços tecnológicos foram brilhantes em sua simplicidade. Centenas (possivelmente milhares) de demonstrações de robôs e cobots mostraram às pequenas e médias empresas como a automação fácil de implementar pode aliviar seus problemas trabalhistas. O número de máquinas em exposição com placas vendidas foi o maior dos últimos anos”. O presidente da Nardini informou ainda que o Senai adquiriu mais 20 máquinas para seus centros de profissionalização. A empresa tem, entre alguns de seus clientes, a Weg, de Santa Catarina; Thor Industrial e Masal Guindastes, do Rio Grande do Sul; assim como a Marinha do Brasil, do Rio de Janeiro.

PRESÉPIO – Depois de alguns anos inativo, o tradicional presépio da Nardini será montado e instalado pelos próprios funcionários. A inauguração está marcada para 24 de novembro.