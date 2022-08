A Nardini S.A., indústria americanense mais antiga e tradicional em atividade no município, está buscando na Justiça a sua recuperação judicial. Trata-se de um processo que tem por finalidade dar passo importante no esforço da empresa em superar uma situação de crise econômico-financeira para poder continuar evoluindo. Com nova direção desde o começo deste ano, agora liderada pelo presidente Renato Franchi, a Nardini acaba de completar 114 anos no mês passado. Os documentos exigidos pela lei já estão sob análise da Justiça e a direção aguarda um posicionamento positivo para breve.

A recuperação judicial, segundo explica Renato Franchi, “permitirá que a Nardini consiga se reerguer e continue exercendo sua função social, mantendo-se como fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, fornecedores e clientes e também dos seus credores. Não é segredo que a empresa atravessa por dificuldades e possui débitos de diversas naturezas – trabalhista, civil e fiscal. Sabe-se também do seu tamanho, potencial em seu mercado, além da sua importância para a cidade”, completa.

Em resumo, ela quer voltar a ser sólida, gerar empregos e receitas para Americana, assim como reestruturar suas dívidas dentro de uma nova realidade de faturamento e geração de caixa. “Daí a importância para que o pedido de recuperação seja aceito pelo Poder Judiciário”, finalizou.