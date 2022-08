Em patrulhamento ambiental preventivo pelo bairro Jardim Guanabara, equipe da Guarda Municipal se deparou com um indivíduo próximo a APP – Área de Preservação Permanente, com uma gaiola.

Ao avistar a viatura, o mesmo dispensou os objetos, o que motivou a abordagem. Durante a ação, constatou-se que na gaiola havia uma coleirinha papa capim (utilizada como chama) e acoplada na gaiola dois (2) alcapões, ambos em pleno funcionamento. Em razão da fundada suspeita e após entrevista, o abordado alegou que haviam outras aves em sua residência.

Com autorização do abordado, os agentes se deslocaram até sua residência e em sua companhia, localizou mais duas (2) aves da espécie tico-tico-rei. Todas as aves na posse do indivíduo abordado, não possuíam as devidas autorizações do IBAMA.

O indivíduo e as aves foram apresentadas na CPJ. A autoridade policial fez a apreensão dos objetos e aves. Ainda, a autoridade policial solicitou perícia dos alcapões e autorizou a destinação das aves, as quais foram destinadas ao Parque Aimaratá, em Americana.

O indivíduo foi liberado para responder por seus atos em liberdade.