Tendência mundial Milhões de profissionais em todo o mundo trabalham demais porque acham que o sucesso está relacionado ao total de horas que passam estudando ou trabalhando. Uma pesquisa da Maxis GBN realizada em diversos países mostra essa tendência mundial. Os Emirados Árabes lideram o ranking. Por lá, cada trabalhador faz em média 24 horas extras por mês. Estados Unidos e Hong Kong vêm logo atrás (23,2 horas extras mensais). O Brasil aparece após a França, a Índia e a Rússia. Por aqui, de acordo com a pesquisa, cada profissional faz cerca de 18 horas extras por mês. O resultado, reforça o estudo, é uma cultura improdutiva e insalubre, com aumento nos casos de depressão, burnout e presenteísmo – quando o trabalhador está no local de trabalho, mas não tem produtividade. Dicas para evitar a sobrecarga Para quem deseja se livrar da síndrome de super-herói e da falsa ideia de que sucesso e dinheiro estão diretamente associados à uma rotina exaustiva de trabalho e de compromissos, o professor de Psicologia do UniCuritiba, Guilherme Alcântara Ramos, dá algumas dicas. 1) Tenha como meta o equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso. Não se torne um escravo do dinheiro, da fama e do status. 2) O dia deve ser dividido em três partes. Uma para o trabalho, uma para o lazer ou a família e outra para o descanso. 3) A sobrecarga de atividades compromete a energia vital, aumenta a ansiedade e desencadeia sentimentos como decepção e frustração. Evite-a. 4) A romantização da sobrecarga de trabalho coloca em risco a saúde física e mental. Avalie se vale a pena comprometer o equilíbrio diário em prol de um objetivo fora da realidade. 5) Não aceite cargas excessivas de trabalho ou de compromissos. Estabeleça limites. 6) Não incentive a sobrecarga ou romantize a exaustão. Se perceber que um familiar ou amigo está excessivamente cansado, ofereça apoio e ajude-o a reorganizar a agenda. 7) Se você ou um conhecido precisar de ajuda, conte com um psicólogo ou médico para iniciar um tratamento e recuperar sua saúde física e mental. 8) Não incentive familiares ou amigos a permanecer em um emprego desgastante. Seja aliado na busca por soluções e novos caminhos. 9) Defina prioridades. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mantenha o foco no que realmente é importante. 10) Aprenda a administrar seu tempo e faça um planejamento das atividades do dia. Não negligencie o descanso. Sobre o UniCuritiba Com mais de 70 anos de tradição e excelência, o UniCuritiba é uma instituição de referência para os paranaenses e reconhecido pelo MEC como uma das melhores instituições de ensino superior de Curitiba (PR). Destaca-se por ter um dos melhores cursos de Direito do país, com selo de qualidade OAB Recomenda em todas as suas edições, além de ser referência na área de Relações Internacionais. Integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil, o Ecossistema Ânima, o UniCuritiba conta com mais de 40 opções de cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, além de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Possui uma estrutura completa e diferenciada, com mais de 60 laboratórios e professores mestres e doutores com vivência prática e longa experiência profissional. O UniCuritiba tem seu ensino focado na conexão com o mundo do trabalho e com as práticas mais atuais das profissões, estimulando o networking e as vivências multidisciplinares.