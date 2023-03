Não gostou da roupa que a mulher ia sair. E bateu nela

Marido que não gostou da roupa que a mulher

ia sair e decidiu partir para a ignorância em Americana. O empresário de 49 anos agrediu a esposa em caso de violência doméstica na casa do casal no jardim Nielsen Ville. A agressão foi na noite desta sexta-feira (3).

A vítima de 40 anos contou à Polícia Militar (PM) que pretendia sair com o filho quando a discussão começou. O empresário não teria gostado da roupa da esposa e durante a discussão, a agrediu. Ela contou que já tinha sofrido agressões físicas de seu marido e ainda denunciou que ele guardava uma arma na casa.

Ao ser questionado, o empresário informou ter registro de caçador, atirador e colecionador (CAC), mas negou ter uma arma. Os policiais vistoriaram a residência e encontraram apenas três munições de calibre 32, sendo duas intactas e uma picotada. A PM apreendeu os objetos e deu voz de prisão ao empresário pela violência doméstica, encaminhando o caso para a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Enquanto isso, a vítima passou por avaliação médica no Hospital Municipal para registrar as lesões em laudo. Logo após ouvir os fatos, o delegado confirmou a prisão e determinou a apreensão das munições e do certificado de registro de CAC.

