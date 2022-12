O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (2) a programação completa do palco principal da Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Vitor Kley, Colomy + Nando Reis e Francisco, el Hombre são as novas atrações principais do evento que subirão ao palco do Complexo Usina Santa Bárbara. Os artistas se juntarão a Pitty e Chico César + Geraldo Azevedo, completando o time das atrações principais do evento, ambos anunciados por Piovezan no mês passado.

Nos dias 10 e 11 de dezembro, sábado e domingo, a Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste acontecerá, além da Usina, na Estação Cultural, Praça Central e Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Todas as 24 horas ininterruptas de programação são gratuitas e abertas ao público e integram a vasta agenda de comemoração do aniversário dos 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste.

O Complexo Usina Santa Bárbara também valorizará artistas da cidade. Sheila Canova e banda, Allan e Zé Rodrigo e Rockstrada representarão os diferentes estilos presentes na cultura do Município no palco principal da Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste. Em breve será divulgada a programação inteira dos demais pontos.

“Temos ainda outros shows de grandes artistas também para divulgar. Tem muita gente na expectativa para acontecer esse grande evento na cidade. Tenho certeza que essa será a melhor Virada que Santa Bárbara recebeu nos últimos anos”, comentou Piovezan. “Estou muito feliz em poder anunciar todas as atrações principais em primeira mão ainda mais que fizemos um trabalho conjunto e de muita articulação. Essa edição da Virada vai comemorar os 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste e todos estão convidados”, complementou o prefeito.

A Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, via Organização Social Amigos da Arte pela Chamada Pública 1 de 2022 – Programa Juntos pela Cultura 2022, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio da Cervejaria 3 Américas.

Sobre as atrações:

Chico César + Geraldo Azevedo

Dois dos maiores cantautores da música popular brasileira revisitam suas obras, compõem juntos e lançam o espetáculo “Violivoz”. O novo show da dupla promove um mergulho coletivo na genialidade destes dois grandes compositores nordestinos, mostrando a força de suas canções. O repertório passeia por grandes sucessos autorais, clássicos da dupla e algumas surpresas.

Vitor Kley

O cantor, musicista e compositor brasileiro ganhou notoriedade nacional após o lançamento da canção “O Sol”. Atualmente, o artista acumula mais de 2,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sempre com o característico sorriso no rosto e alto astral contagiante, Vitor Kley conquistou seu espaço e se desponta como um dos principais talentos musicais do país, além de reunir indicações ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa, com a “A Tal Canção pra Lua” (2020), e Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com “A Bolha” (2021).

Colomy + Nando Reis

Formado por Pedro Lipatin (guitarras e vocais), Eduardo Schuler (bateria) e Sebastião Reis (violões e vocais), Colomy funde seu conceito musical muita música brasileira, rock progressivo e toda criação estética com raízes nos anos 1970. Quem sobe no palco com o trio é o pai de um dos integrantes, o cantor Nando Reis – considerado um dos maiores compositores e hitmakers brasileiros.

Francisco, el Hombre

Fruto de uma conexão Brasil-México, a banda carrega todas as particularidades de cada uma das culturas, bem como tudo que as une, que combinam a essência sonora do reggaeton a elementos eletrônicos e de punk-rock. Esta identidade musical unifica um repertório que vai de Dona Onete e Rubel a Sidney Magal. Francisco, el Hombre já movimentou festivais de grande expressão como o Lollapalooza Brasil, Festival Forró da Lua Cheia e Rock in Rio, além de eventos latino-americanos.

Pitty

Com mais de 20 anos de carreira, Pitty é uma das grandes roqueiras do Brasil. Cantora, compositora, produtora e apresentadora, a inquieta e plural artista utiliza múltiplas plataformas para a produção e a divulgação de seu trabalho. Indicada quatro vezes ao Grammy Latino, Pitty já levou sete Prêmios Multishow de Música Brasileira e é a maior vencedora de VMBs na história da MTV Brasil. Engajada em causas feministas e LGBTQI+, a cantora já se apresentou e foi premiada três vezes no WME – Women’s Music Awards.

Virada SP

Foram selecionados apenas 22 municípios do Estado de São Paulo, reconhecidos como Capital Cultural e integrarão a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. Este ano, a Virada SP volta com presença de público.

A Virada SP é uma maratona de arte e cultura com apresentações de linguagens variadas realizadas por artistas e grupos consagrados regional, nacional e internacionalmente e, em Santa Bárbara, a valorização dos artistas barbarenses.

Em 2020 e 2021, o evento assumiu o formato virtual, em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, mas manteve a parceria com cidades selecionadas, sempre por meio de chamadas públicas.

Além de fomentar e democratizar o acesso à cultura, a Virada SP, parte do programa #JuntosPelaCultura, é um grande incentivador da arte local que une estado, prefeituras e segmentos artísticos a fim de desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões do estado.

Serviço:

Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste

Sábado (10/12)

18h – Sheila Canova e banda

19h30 – Allan e Zé Rodrigo

22h – Chico César e Geraldo Azevedo – Violivoz

0h – Vitor Kley

Domingo (11/12)

13h30 – Rockstrada

15h – Colomy + Nando Reis

17h – Francisco, el Hombre

19h30 – Pitty

Palco principal: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita