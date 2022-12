Em sua segunda edição, o projeto de samba americanense “Balaio de Gato”, traz o show da Nãnãn da Mangueira junto com o conceituado projeto campineiro do “Pagode da Vó Tiana”, neste domingo (11) a partir das 12h00 na Casa Cultural Toca do Tubarão, localizado na rua Carioba, 837, na Vila Cordenonsi. O evento é limitado para 200 pessoas com ingressos a R$ 20,00 e no repertório estão presentes vários sambas autorais e algumas releituras.

Nascida Lorenilde de Lima, “Nãnãna da Mangueira” iniciou sua carreira aos 3 anos de idade na Rádio Nacional e aos 13 anos descobriu seu amor pelo samba. Tal aspecto sofreu influência de sua mãe e avó, que eram cantoras do gênero musical.

Sua estreia nesse universo foi em 1972, na bateria da Mocidade Alegre, mas no seu coração, mora a Mangueira, do Rio de Janeiro.

Conviveu com os grandes nomes do samba, como Carlos Cachaça, Cartola, Xangô da Mangueira, Geraldo Pereira, Zé Keti, integrou o Conjunto Batucajés, com quem viajou pelo mundo: Bélgica, Alemanha, Holanda, Colômbia, Peru e México, foi back vocal para cantores consagrados como Jair Rodrigues, Almir Guineto, Jorge Costa, Armando da Mangueira. Lançou seu primeiro álbum, “Caminho de Rosas”, que traz importantes participações de Beth Carvalho na música Pura Paixão e com direção geral de Quinteto em Branco e Preto.

Sobre o Projeto “Balaio de Gato”

Com intuito fomentar o samba na cidade de Americana, o projeto formalizado pelo Jose Eduardo Augusto, o Dú , com apoio dos produtores culturais Anderson Rodrigues e Lucas Demazzi, tem como intuito abrir espaço para grupos e artistas do samba raiz em um espaço com característica de samba de terreiro.

As apresentações são ao ar livre a cada em um domingo do mês, na Casa Cultural Toca do Tubarão, com local arborizado, bar, praça de alimentação e perto do centro de Americana.

Serviço

Projeto Balaio de Gato – Show com Nãnãn da Mangueira e Pagode da Vó Tiana

Data: 11 de dezembro

Horário: A partir do 12h00

Local: Casa Cultural Toca do Tubarão – Rua Carioba, 837, Vila Cordenonsi – Americana/SP.

Ingresso: R$ 20,00. Evento limitado para 200 pessoas

Informações e reservas: 19 99574-1317 @balaiodegato_musica