Um casal de namorados foi detido após furtar a Supermercado LB na madrugada de sábado (4) no Jardim São Jorge em Nova Odessa. A empresa de segurança que monitora o local acionou a corporação para ir até o estabelecimento comercial, pois havia acabado de acontecer o furto.

Eles arrombaram a porta para entrar no local e bagunçaram o interior, tirando vários produtos do lugar, além de levarem diversos alimentícios e outros objetos. Os policiais foram até o supermercado encontraram o casal próximo a empresa com vários produtos furtados. Os dois acabaram detidos confessando crime. O caso foi registrado no Plantão Policial.

A gerente do mercado reconheceu os produtos furtados.

Após policialpadrao.com.br