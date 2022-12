O cantor Naldo Benny sofreu complicações após se submeter a uma rinomodelação e teve uma necrose no local. O artista apareceu em sua conta do Instagram com as narinas muito roxas e machucadas e preocupou os seguidores.

O médico otorrinolaringologista, Dr. Edson Freitas, explicou o que provavelmente aconteceu no caso do paciente.

Segundo o médico, a rinomodelação com ácido hialurônico é indicada para pessoas que desejam fazer pequenas modificações no nariz, como corrigir o ossinho proeminente (giba nasal), ou discretas assimetrias. Não deve ser injetado grande quantidade, como provavelmente foi feito no caso do cantor.

“Neste caso do cantor Naldo, observamos também que é um nariz que não tinha uma boa indicação para se fazer uma rinomodelação. É um nariz muito curto, com o dorso baixo e largo, e com as abas nasais largas. Quando se tem esse tipo de nariz, é muito pouco provável que se tenha um bom resultado injetando ácido hialurônico”, disse.

Ainda conforme o médico, para uma modificação do nariz neste caso, é indicado a rinoplastia estruturada – e que mesmo assim, tem resultado sutil.

Por fim, o médico relembrou que os procedimentos estéticos devem ser feitos com responsabilidade e com limites. “Todo procedimento estético ou cirúrgico oferece riscos. É necessário que o paciente tenha limites quanto a isso e que procure sempre profissionais experientes e renomados”, finalizou.