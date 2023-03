Na Coreia: mulher esfaqueia três ao ser chamada de “senhora”

No último sábado, uma mulher de 37 anos esfaqueou três pessoas num metrô na Coreia do Sul, após ser chamada de “ajumma” – denominação usada para pessoas de meia idade, algo próximo a “senhora” no Brasil.

De acordo com o jornal local The Korea Heral, a mulher falava ao telefone quando foi abordada para abaixar o tom de voz. As vítimas usaram o termo “ajumma”, que revoltou a agressora que partiu para o ataque.

Três pessoas ficaram feridas, duas com danos leves e uma precisou passar por cirurgia.

A autora do crime foi acusada de ‘violência especial’ que pode render de 1 a 10 anos de prisão.

