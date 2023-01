Um carro roubado ocupado por várias pessoas chocou-se contra um alambrado após perseguição da Guarda Municipal de Americana na noite deste domingo, por volta das 22h, na Av Afonso Pansan com a rua Armando Caligari.

Equipes da guarda receberam a informação de que um veículo GM CRUZE de cor BRANCA, produto de roubo pela cidade de Paulínia no dia anterior, estaria pelo bairro Monte Verde.

Chegando ao local, os agentes se depararam com o veículo pela Rodovia Ivo Macris trafegando no contra fluxo de direção. Iniciado o acompanhamento, foi observado que o veículo ostentava emplacamento de um Onix da cidade de Ribeirão Preto, sem queixa de furto ou roubo.

No veículo havia vários ocupantes, e o passageiro da frente jogou algo pela janela. O motorista ainda tentou fugir, chocando-se contra a cerca de uma empresa pela Av Afonso Pansan x R Armando Caligaris.

O motorista e o passageiro da frente fugiram pulando os portões de empresas. Três indivíduos maiores de idade foram detidos, além de 3 adolescentes. Em entrevista, informaram que apenas pegaram uma carona e que realmente viram o passageiro da frente jogar pela janela uma arma de fogo.

Foi constatado que o veículo é produto de roubo. A suposta arma não foi encontrada. Realizado contato com a vítima e proprietário do veículo, que após procedimentos cartorários, realizou o recebimento do veículo. As partes abordadas foram liberadas após as oitivas.