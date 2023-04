O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder reuniu-se na manhã

desta quinta-feira (06/04), na sede da GCM (Guarda Civil Municipal), com os secretários municipais de Segurança, coronel Carlos Fanti, e de Educação, José Jorge Texeira, para tratar da intensificação das ações preventivas na Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa. Todos lamentaram profundamente a tragédia ocorrida em Blumenau/SC no dia anterior, e ressaltaram os esforços para que nada semelhante jamais aconteça em Nova Odessa.

O principal “reforço” na segurança dos alunos e equipes é a instalação, pela Prefeitura, do novo sistema de videomonitoramento com 164 câmeras, distribuídas em 35 prédios públicos municipais – incluindo todas as 26 unidades da Rede Municipal de Educação. A instalação dos equipamentos começou antes mesmo do início do ano letivo e deve ser concluída nos próximos dias.

Assim, a maioria das creches, pré-escolas e escolas municipais de Ensino Fundamental 1 já tem suas imagens projetadas na tela da Central de Controle da GCM, onde são monitoradas 24 horas por dia, como o prefeito pôde conferir pessoalmente no “telão”. O novo sistema inclui ainda sensores e alarmes sonoros de abertura de portões, portas e janelas e sensores de movimento infravermelhos.

“Já estamos adotando, pela primeira vez na história de Nova Odessa, o monitoramento por vídeo das nossas creches e escolas. A GCM está olhando essas imagens 24 horas por dia, e qualquer movimento diferente, as viaturas que estão no patrulhamento serão imediatamente acionadas”, garantiu o prefeito Leitinho.

O secretário de Educação lembrou também que todas as unidades da Rede Municipal contam com portão eletrônico com tranca remota e interfone, e que não é permitido o acesso de pessoas que não façam parte da respectiva comunidade escolar (como pais e avós de alunos).

“Com essas medidas e com o novo videomonitoramento, que não existia, hoje é possível observar todo o interior e entorno das nossas creches e escolas e garantir a segurança dos nossos alunos e servidores. E todas as equipes das nossas unidades foram orientadas a redobrar a vigilância e a prevenção”, garantiu José Jorge.

PRESENÇA CONSTANTE

Além disso, segundo o coronel Fanti, o assunto já havia sido tratado numa reunião na própria quarta-feira à tarde na sede do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na qual ficou decidido que a PM e as guardas municipais vão intensificar o patrulhamento preventivo ostensivo em todas as creches e escolas públicas das cidades da região.

Em Nova Odessa, o objetivo da GCM é marcar presença em todas as 25 unidades da Rede Municipal ao menos duas vezes por dia, enquanto a PM cuida das demais escolas públicas da cidade.

“Estamos fazendo esse ‘reforço’ nas escolas públicas, de forma que as viaturas que não estejam engajadas em uma ocorrência percorram e fiquem estacionadas em frente às unidades. E qualquer pessoa que perceber algum movimento ou elemento suspeito no entorno de uma creche ou escola deve ligar para o 190 (telefone da PM) ou o 153 (GCM)”, explicou o coronel.

Por fim, o prefeito Leitinho lembrou dos investimentos recentes em viaturas, armamento pesado e equipamentos para a corporação, e que estão sendo contratados mais 10 integrantes para a GCM (um incremento de quase 25% no efetivo atual), “o que vai aumentar bastante a capacidade da corporação de manter presença física nas ruas, em patrulhamentos diários e também na ronda escolar”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento