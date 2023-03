Mutirão papanicolau faz 397 exames

A Secretaria de Saúde de Americana realizou 397 exames de papanicolau

no mutirão que ocorreu neste sábado (18), em dez unidades básicas de saúde. Durante o mutirão, as equipes das unidades também realizaram 275 pedidos de mamografias.

O mutirão faz parte da programação voltada à prevenção do câncer de colo do útero, cuja mobilização acontece anualmente em março, bem como ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 do mesmo mês.

Participaram da ação as unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mathiensen, São Vito, Vila Gallo, Parque Gramado, Parque da Liberdade (anexa à UBS Gramado), São Domingos, Parque das Nações, Praia Azul, Antônio Zanaga e Jardim Alvorada. Elas permaneceram abertas entre 8h30 e 15 horas, para o atendimento às mulheres.

As unidades onde houve maior procura foram as dos bairros Praia Azul (67), São Vito (54), Antônio Zanaga (53), Mathiensen (53) e Parque Gramado (51).

“A procura ficou além das nossas expectativas. O mutirão ao sábado acaba sendo uma oportunidade para as mulheres que não conseguem fazer o exame durante a semana”, explicou a coordenadora da Atenção Básica, Eliana Vilas Boas.

“O município já oferece os exames, que são agendados na rotina das unidades, porém, durante o mês da mulher nós ampliamos essa oferta”, comentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira também atribuiu a alta procura como reflexo das dificuldades que muitas mulheres têm de acessar os serviços de saúde durante a semana. “É preciso considerar que muitas mulheres só dispõem do sábado para buscar algum serviço de saúde. Isto acontece por razões diversas, sendo o expediente de trabalho durante a semana uma das principais”, concluiu.

