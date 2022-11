O mutirão de urologia realizado pela Secretaria de Saúde no sábado (26) atendeu 255 pacientes, homens com 45 anos ou mais, no Núcleo de Especialidades. Foram atendidos os pacientes que apresentaram alteração em exames de sangue (PSA) e urina, feitos durante as últimas semanas em unidades básicas de saúde, e também aqueles que não tiveram exames alterados, que já aguardavam na fila de espera por urologista.

De acordo com o setor de regulação da Secretaria, foram agendados 362 pacientes no mutirão, porém 107 não compareceram à consulta, apesar de terem confirmado. “Infelizmente ainda prevalecem muitas ausências nas consultas especializadas, sejam em mutirões ou na rotina. Isso é muito ruim, porque certamente outros pacientes acabam sendo prejudicados. Então eu faço aqui um apelo, para que ao confirmar a consulta, o morador honre com seu compromisso e compareça no dia e horário marcados” enfatizou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.