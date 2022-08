O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, conversou na manhã desta sexta-feira (26/08) com parte dos 110 pacientes do penúltimo grupo de moradores de Nova Odessa beneficiados pelo “Mutirão de Cataratas” em andamento desde o início deste ano – a maioria idosos. Eles fizeram seu último retorno, obtendo a alta médica, após passarem por cirurgias em uma ou duas vistas no início do mês.

A Prefeitura promove neste sábado (27/08) mais 60 cirurgias, e deve completar, até o final de setembro, 750 “vistas” operadas. Por isso, outros pacientes realizavam a avaliação pré-cirúrgica. Neste domingo, acontece o retorno pós-operatório dos operados na véspera. O atendimento acontece sempre no Ambulatório de Especialidade, e é feito pela equipe da empresa de serviços médicos contratada por licitação para a execução do Mutirão.

O “Mutirão” beneficia diretamente centenas de moradores da cidade, a maioria idosos, que compunham grande parte da demanda reprimida na cidade desde 2018. O recurso é fruto de uma emenda destinada para a Saúde Municipal ano passado pelo deputado federal Rui Falcão. A empresa responsável pelos serviços é a Bosco Clínica Médica Ltda, que cobrou o menor preço – R$ 698,00 por vista –, incluindo óculos de proteção e colírio pós-cirúrgico.

“Tive problema de catarata por muitos anos, nas duas vistas, e conseguir a cirurgia foi fantástico para mim, porque eu não estava enxergando quase nada. Melhorou minha qualidade de vida, eu digo que comecei a ver a vida com outros olhos, por que eu tinha esquecido até como era o brilho do sol, então (o mutirão) foi uma coisa muito boa”, disse Nordete Ribeiro, servidora pública aposentada.

“Fiz a cirurgia em um dos meus olhos, já que não estava enxergando nada, então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora tudo bem, só esperando pelo ‘ok’ final do doutor”, afirmou dona Márcia dos Santos.

“Realizei a cirurgia nos dois olhos no mutirão, fui muito bem atendida, sem dor nenhuma. Foi muito bom, foi ótimo, espero que todos que foram atendidos tenham tido a felicidade de passar pela mesma experiência que eu”, disse dona Maria José de Andrade ao prefeito.

“A visão é tudo na vida da gente. Para mim, como prefeito, é uma satisfação ter conseguido viabilizar esse mutirão e cuidar da qualidade de vida dos nossos idosos, da saúde da nossa população. Uma senhora me contou que ficou contente de conseguir voltar a ver formiga, algo tão normal, mas que fazia muito tempo que ela não via. Outra senhora ficou indignada ao descobrir que tinha pintinhas no braço. São coisas triviais, mas que têm muito valor para essas pessoas. Esse foi um programa que fizemos e que deu certo, a população está muito contente”, comentou o prefeito Leitinho.

Ele também conversou com um dos médicos oftalmologistas responsáveis pelas cirurgias, Pablo Bosco, e agradeceu o cuidado e o empenho da equipe do mutirão de cataratas. “A maior importância das cirurgias é reintegrar a pessoa à sociedade, permitir que elas voltem a realizar coisas simples, às suas atividades, como ler, costurar, dirigir, melhorando sua qualidade de vida. A gente se sente muito gratificado por participar dessa ação”, afirmou o médico.

Novas etapas do “Mutirão de Cirurgias” da Prefeitura de Nova Odessa devem ser anunciadas no futuro breve. Os pacientes atendidos são aqueles que passam por consulta oftalmológica na própria Rede Básica de Saúde da cidade, ou seja, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Ambulatório de Especialidades.