O músico Marcelo Louback, 44 anos, integrante da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” desde 1998, venceu a categoria Música Instrumental no Festival de Música “100 Anos de Rádio no Brasil”, promovido pela Rádio EBC, no dia 8 de dezembro.

Marcelo, que é saxofonista, flautista, compositor e arranjador, compôs e fez o arranjo da música “Sem perder Tempo”, premiada no festival realizado na sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro.

A apresentação contou com Marcelo no saxofone, Guilherme Ribeiro no acordeon, Josias Teles no baixo, Josimar Prince no violão e Léo Pelegrin na bateria.

“A composição é um frevo instrumental com uma roupagem moderna. Uma premiação relevante para a arte brasileira. O maior prêmio que um artista poderia receber é a valorização, o reconhecimento pela sua arte. Entre milhares de inscritos, a canção foi selecionada, recebemos troféu e a composição será veiculada nas rádios, um incentivo e estímulo para os músicos e artistas”, disse Marcelo, que vive da música e tem uma história de superação.

“A música me salvou. Tinha alguns problemas emocionais que travavam minha forma de expressão. Em contato com a música instrumental, superei os desafios e consegui desenvolver a parte criativa e artística por meio da música”, conta.

O músico faz parte do sexteto Anelo6teto. A composição vencedora foi gravada pelo Instituto Anelo, ONG na qual Marcelo é voluntário.

Marcelo já teve outra composição vencedora este ano: a música “Baionado”, um baião, premiada no I Festival de Música de Jundiaí.

“A premiação do Marcelo é um incentivo aos músicos e alunos, escolas de música e bandas e às ações culturais desenvolvidas no município. Parabéns, Marcelo e a todos que participaram do trabalho”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.