O grupo de samba e pagode do interior paulista, o Newsamba, lançou essa semana a primeira música da Copa do Mundo, “Terra do Futebol”. O single enaltece as qualidades do Brasil, mas também pontua críticas ao país.

Além da letra pensada para o momento, o clipe da música está disponível no Youtube e já soma quase 50 mil visualizações. O local escolhido para a gravação foi a comunidade do Jardim Fernanda, em Campinas. “Agora o momento é de se vestir de Brasil e torcer pra nossa seleção trazer o hexa”, disse Raisla, vocalista do grupo.

Além de escolher o cenário real de uma comunidade para a gravação, o grupo proporcionou uma verdadeira festa no dia, com distribuição de sacolinha de doces, churrasco e refrigerante para a população que acompanhou. “O grupo é do interior paulista e pra nós é prioridade mostrar que aqui é a Terra do Futebol. Os maiores craques do futebol saíram de campinhos de terra como esse do Jardim Fernanda. Nada mais justo do que mostrar a realidade e confraternizar com nossas origens”, disse Alison, vocalista do Newsamba.

O lançamento da música se torna ainda mais especial, pois é uma forma de comemoração pelos dois anos de formação da banda, que já carrega, em tão pouco tempo, uma grande bagagem de apresentações.