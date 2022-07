Em 2022, os videogames completam 50 anos de vida. Isso mesmo! Em 1972, o engenheiro alemão, naturalizado norte-americano, Ralph Baer, lançava o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console de videogame do mundo. Agora você já imaginou poder conhecer e jogar nos videogames que passaram por essas cinco décadas de evolução? Isso será possível no Museu do Videogame Itinerante que, pela segunda vez, estará no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste de 2 a 17 de julho, das 15h às 21h (segunda-feira a sábado) e das 14h às 20h (domingos).

Com entrada gratuita e aberta ao público, o Museu Itinerante reúne mais de 350 consoles de todas as gerações em exposições e dezenas de consoles antigos e atuais para jogar. É a hora de matar a saudade dos games de antigamente e mostrar que domina os mais recentes porque haverá torneios de jogos antigos e das novas gerações, controles gigantes, realidade virtual e áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch. Também traz para o Tivoli Shopping palco para Just Dance, que inclui um campeonato com a grande final no dia 17 de julho, e concurso de Cosplay e Cospet, além de simuladores de corridas.

Em 2019, quando o Museu do Videogame Itinerante esteve no Tivoli pela primeira vez, foi sucesso de público. Nesta segunda edição, tem tudo para ser a sensação das férias. A exposição totalmente interativa resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos videogames. De acordo com o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima, entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

Além das ilhas de antigos, o Museu do Videogame Itinerante também tem espaço para as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5, Microsoft Xbox Series e Nintendo Switch. Além disso, é possível também pilotar supermáquinas em cockpits que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real. Outra área de destaque será a do PlayStation VR, na qual os visitantes poderão experimentar, gratuitamente, a tecnologia de realidade virtual para os consoles PlayStation.

Just Dance

Para aqueles que curtem dançar e suar a camisa, uma outra atração do Museu Itinerante do Videogame do Tivoli Shopping será o palco Just Dance. Nele, o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento. É só chegar nas seletivas e participar, gratuitamente. Os mais bem colocados poderão, inclusive, participar do concurso Just Dance, da Ubisoft, e faturar brindes e prêmios.

Quem precisar de dicas e orientações, poderá contar com a ajuda de nada menos que o bicampeão mundial de Just Dance. Diegho San, que atualmente se dedica à divulgação e promoção do jogo pelo mundo, estará acompanhando todas as seletivas e a final do concurso. Desde que se aposentou das competições, ele criou duas coreografias para o jogo – Turn Up The Love e This Is How We Do – e vem trabalhando com a marca em eventos, rádios, lives e TV. Seu programa mais recente é o “No Gás do Just Dance”, no Multishow.

Cosplay e Cospet

Outro momento muito aguardado no Museu do Videogame Itinerante é o concurso de Cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames. E, no Tivoli Shopping, também haverá concurso de Cospet, que é o “Cosplay animal”. Os tutores de cães que quiserem participar da competição poderão levar seus “amiguinhos” fantasiados e até faturar prêmios. Ambos os concursos serão no dia 16 de julho. A inscrição para concurso de Cosplay será gratuita e deve ser feita pela Internet utilizando link que será disponibilizado pelas mídias sociais do Tivoli Shopping e do Museu do Videogame. É só acompanhar que em breve será divulgado. Também gratuita, a inscrição para Cospet deve ser feita pelo tutor do pet no Museu do Videogame uma hora antes do início do evento.

5 milhões de visitantes

O Museu do Videogame Itinerante, que recebe cerca de 5 milhões de visitantes ao ano e já passou por 18 estados brasileiros, é o primeiro do gênero do país registrado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do Brasil. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o País no maior encontro de museus do mundo, em Paris. Em 2019, foi uma das atrações da London Games Festival, o maior evento de games da Inglaterra.

“É muito prazeroso ter na agenda do Tivoli Shopping uma exposição como esta, totalmente interativa, premiada e que já foi vista por 5 milhões de pessoas. Temos visto que os jogos eletrônicos e a cultura geek estão em plena expansão. Nós esperamos que as pessoas aproveitem ao máximo as atividades e que participem da programação, que promete agradar todas as gerações”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Programação dos torneios do Museu do Videogame

4 a 15 de julho – 15h às 21h (seg a sab.) e das 14h às 20h (dom) seletivas Just Dance 2022

4 de julho (seg) – 19h – Smash Bros Nintendo Switch

5 de julho (ter)- 19h – Mortal Kombat 11 – PS4

6 de julho (qua) – 19h – Dragon Ball Fighter Z – PS4

7 de julho (qui) – 19h – Streeet Fighter V – PS4

8 de julho (sex) – 19h – Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

9 de julho (sab) – 16h – Fifa 22 – PS4

10 de julho (dom) – 16h – Efootball 2022- PS4

11 de julho (seg) – 19h – Naruto Ninja Storm Revolution – PS4

12 de julho (ter) – 19h – Tekken 7 – Xbox One

13 de julho (qua) – 19h – Street Fighter II Turbo – Super Nintendo

14 de julho (qui) – 19h – Ultimate Mortal Kombat 3 – Super Nintendo

15 de julho (sex) – 19h – Bomba Patch 2022 – Playstation 2

16 de julho (sáb) – 18h – Concurso de Cosplay

17 de julho (dom) – 17h – final concurso Just Dance

SERVIÇO

Museu do Viodeograme Itinerante

Período: 02 a 17 de julho

Horários: das 15h às 21h (segunda a sábado) e das 14h às 20h (domingos)

Valor: gratuito