Famosa no Carnaval de São Paulo, a passista Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow, foi encontrada morta na segunda-feira, 7/11, em Santos. Ela chegou a ser bailarina do Caldeirão do Huck na década passada.

Ela tinha 40 anos. E a informação é de que sofreu um enfarte. O corpo de Michelle foi encontrado pelo marido, que é bombeiro, quando ele chegou em casa. Ela estava caída no chão. Michelle era bailarina e coreógrafa.