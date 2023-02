Muralha digital da Gama recupera carro de roubo à residência

A Guarda Municipal de Americana recuperou, através das câmeras da muralha digital, um veículo que havia sido levado de um roubo à residência ocorrido no Residencial Nardini, na noite desta segunda-feira.

Segundo a corporação, durante patrulhamento, a equipe tomou ciência de um roubo à residência pelo bairro Residencial Nardini, onde os indivíduos chegaram armados e renderam o proprietário que estava chegando com seu veículo Fiat Uno. Além do carro, os bandidos levaram também um televisor Samsung 65polegas, três celulares, documentos, cartões bancários e alianças.

Através da muralha digital da Avenida Comendador Thomas Fortunato, foi constatado a passagem do veículo sentido bairro. Na busca, as equipes se depararam com o veículo no estacionamento externo do condomínio Spazio Beach.

As vítimas compareceram no local e o veículo foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde foi restituído.

A equipe ainda foi informada que um dos celulares foi localizado próximo a passarela da Cidade Jardim. Diante dos fatos, a inspetoria se deslocou nas proximidades e localizou uma bolsa feminina com dois celulares Samsung S 21 S8 e documentos, que foram reconhecidos e entregues às vítimas.

