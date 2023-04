Muralha Digital da Gama derruba índices criminais em Americana

Em 4 meses de funcionamento, a Muralha Digital da Guarda Municipal de Americana, instalada na região da Praia Azul, auxiliou para a queda das estatísticas de furtos e roubos em 43%.

As câmeras de monitoramento inteligentes foram instaladas em todas as entradas do bairro para identificar veículos suspeitos.

Foram analisados os dados de 4 meses antes da instalação e foram registrados 33 furtos e 10 roubos durante o período. Com as câmeras, em quatro meses, foram 20 furtos e 10 roubos.

“Isso é fruto de um trabalho de inteligência da nossa Guarda Municipal. Parabéns a todos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Ainda, o prefeito anunciou que o comandante da corporação, Marco Aurélio, e o inspetor Wendeo, apresentaram também o planejamento para ampliação da Muralha Digital em outras regiões da cidade.

