Munik, do BBB16, fala da força da mulher

“Somos muito capazes”, diz Munik Nunes, vencedora do BBB 16, sobre força feminina

Milionária aos 19 anos, goiana fala sobre ser inspiração para seguidoras

Com apenas 19 anos, Munik Nunes levava o prêmio do Big Brother Brasil e dava início a um processo de amadurecimento, que a tornaria hoje bem sucedida, carismática e capaz de inspirar milhões de seguidores nas redes sociais. Neste mês da mulher, ela diz como é ser exemplo.

“Divido minha vida com prazer, gosto de dar dicas do que funciona comigo e sei que posso estar ajudando alguém do outro lado”.

A goiana entrou na casa uma menina e, aos poucos, foi se tornando uma grande mulher.

Para Munik, influenciar é mais do que compartilhar vídeos ou fotos, é mostrar ao público feminino o seu poder. ” Todas nós podemos realizar nossos sonhos, precisamos nos cuidar e buscar uma vida feliz. Somos muito capazes!”

Munik ainda ressalta que erros e acertos são importantes para que mulheres se tornem cada vez mais fortes. “Eu, por exemplo, amadurei demais desde que saí do BBB. Não mudaria nada do que fiz, tudo na vida é aprendizado e fortalece a gente.”

