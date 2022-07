Ideias da humanidade sobre realidades alternativas estão tão difundidas na cultura ocidental que qualquer pessoa já teve algum contato com o tema. Mas será que a ciência pode explicar se os multiversos são reais ou apenas ficção? Certas características do universo apontam para a existência de universos alternativos, porém, nada sugere diretamente que ele exista.

Até o momento, as evidências dão conta que tudo não passa de teorias, correntes filosóficas, e claro, resultado da imaginação de criadores de blockbusters de super-heróis, HQs, séries e de uma vasta literatura de ficção científica. E os escritores de sci-fi nacional embarcam com tudo neste cenário de realidades paralelas: Roberto Paz, em A Reunião dos Professores Ernst Pappenheim, descreve um multiverso com variadas versões dos personagens que coexistem sem jamais se encontrar.

Três pessoas se materializam no meio de Berlim, na Alemanha, saídas de uma luz turquesa. Eles aparecem do nada, como se tivessem atravessado um espelho invisível exatamente no cruzamento de uma rua. É quando um crime acontece e uma multidão incrédula olha o histórico evento totalmente registrado por câmeras de vigilância. A investigação cai no colo de elmut, da Kripo, a polícia alemã, e o caso é solucionado.

– Onde estão os outros viajantes, ou grupos de viajantes? Em que época chegaram aqui? Vocês podem viajar no tempo? Podem se transportar para qualquer parte do planeta? – Helmut queria saber tudo, imediatamente. (A Reunião dos Professores Ernst Pappenheim, pág. 25)

Ao combinar elementos de romance policial com ficção científica, o escritor gaúcho Roberto Paz revela uma trama complexa e faz uma crítica à sociedade camuflada, que transporta o leitor para uma existência paralela. Leva a refletir sobre a naturalização da violência nos grandes centros urbanos, a corrupção nos governos e empresas privadas. Uma história sobre o que pode ser feito para mudar ou se adaptar à nova realidade e que carrega uma visão otimista de futuro.

Ficha técnica:

Título: A Reunião dos Professores Ernst Pappenheim

Autor: Roberto Paz

ISBN: 9786500077964

Editora: ARPF

Páginas: 249

Preço: R$29,90

Link de venda: Amazon

Sobre o autor: Roberto Paz é administrador de empresas, com MBA em gestão bancária. Embora trabalhe como auditor interno, seu sonho é viver da escrita. É gaúcho de Alegrete e mora em Porto Alegre.