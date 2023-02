As mulheres fruta prometem voltar

a causar no carnaval neste ano. Mulher Melão desfila no Rio e Mulher Abacaxi foi com seios de fora em SP.

Ela já foi rainha de bateria, musa, repórter no setor 1, madrinha de camarote… Mas faltava para Renata Frisson, a Mulher Melão, um lugar de realização no carnaval carioca. E ele veio em 2023. A ex-funkeira e Mulher Fruta será uma das poucas musas famosas a desfilar pela Mangueira, sua escola de coração.

“Um sonho de 15 anos atrás, quando fui ao Sambódromo e vi a escola desfilando pela primeira vez, ao vivo. Me sinto muito privilegiada e honrada”, derrama-se ela, em Verde e Rosa, num ensaio nas vielas da comunidade, na Zona Norte do Rio: “Minha segunda casa”.

A tradicional Mangueira vai tremer com a fantasia de Melão, ela garante. Ela diz que será a mais ousada que já usou: “E a menor da escola também. Não estarei de topless, nada disso, mas vai chocar”.

Pequena sim, sem brilho nunca! Segundo Melão, o material usado foi todo importado. “É cheia de cristais e banhada a prata. Só posso dizer isso”, conta, dando um spoiler. Ela ainda estuda desfilar com uma joia exclusiva. Num dos ensaios técnicos Melão usou um brinco de R$ 127 mil e teve vontade de contratar um segurança para escoltá-la: “Dependendo do esquema que conseguir, sem me colocar em perigo, vou usar uma joia babado”.

Milionária por causa de sua conta numa plataforma adulta, ela garante, Melão não se importou de gastar o que tinha para ser musa na Avenida. O que ela chama de investimento começou ainda no ano passado, pouco antes do carnaval que aconteceu em abril. “Fiz rinoplastia, troquei o silicone, voltei ao Sambódromo para todos saberem que eu ainda estava no carnaval do Rio e o flerte começou com a escola”, justifica.

“Gastei cerca de R$ 1 milhão no meu carnaval. Gastei não, investi. Porque é meu sonho realizado e me propus a fazer o melhor. Ainda tive aula de samba com uma passista incrível da escola, a Clau Roberta, e me senti pertencendo à comunidade. Estou tendo muito carinho e acolhimento. Tudo isso, o que nos une, é o amor à arte do carnaval”.

As mulheres fruta 2- Mulher Abacaxi

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, atravessou a Sapucaí com os seios à mostra nesta sexta-feira, durante primeira noite do desfile das escolas de samba da Série Ouro, no Rio. A rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói também trabalha como caminhoneira e esqueceu a parte de cima da fantasia no trabalho.

Com o esquecimento, Marcela disse que não teve tempo de avisar ao marido, mas que também não se intimida com a opinião masculina.

— Vale tudo pelo carnaval […] Meu marido não sabe ainda. […] Mas eu não mudo minha opinião por causa de homem nenhum — relatou a rainha ao portal g1.

Marcela desfilou confiante, mas disse estar preocupada com a reação dos funcionários de sua empresa transportadora em cima de toda polêmica.

— Nunca fiquei com os seis de fora — disse Marcela, após receber críticas nas redes sociais por desfilar nua e pela falta de samba no pé. Para desfilar, a Mulher Abacaxi teve que gastar mais de R$ 100 mil reais com a produção da fantasia. Para arcar com os custos, ela afirma ter colocado dois caminhões da transportadora à venda.

