Mulheres 50+ brilham no Oscar com pele impecável

Mulheres, ter 50 anos faz bem? A maior noite do cinema mundial, o Oscar 2023

aconteceu neste domingo, 12 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Como de costume, a cerimônia reuniu alguns dos maiores nomes da indústria do entretenimento, incluindo atores, atrizes, cineastas, roteiristas e outros profissionais do cinema.

Neste ano, as mulheres 50+ chamaram a atenção por sua boa aparência, que foi destaque na mídia internacional. Essas mulheres desafiaram os estereótipos e provaram que a beleza não tem idade.

A médica especialista em dermatologia estética Dra. Kelly Pico explica que a pele passa por mudanças naturais à medida que a idade vai avançando, como a diminuição da produção de colágeno e elastina, que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Além disso, a exposição ao sol, a poluição e o estresse também podem afetar a saúde da pele.

Angela Basset – 64 anos

No entanto, muitas mulheres acima dos 50 anos têm conseguido manter uma aparência jovem e saudável graças a uma rotina de cuidados com a pele, que inclui limpeza, hidratação, proteção solar e tratamentos estéticos específicos para cada necessidade.

Cate Blanchett – 53 anos

Mas quais são os principais tratamentos para manter a pele mais jovem e firme a longo prazo? A Dra. Kelly Pico destaca os mais buscados:

Micro agulhamento medicamentoso (MMP)

O microagulhamento é uma técnica de tratamento estético que envolve a utilização de um dispositivo composto por pequenas agulhas finas e estéreis, que são roladas ou pressionadas na pele, criando pequenos orifícios na superfície da pele e liberando os medicamentos específicos para cada necessidade diretamente na pele.

“Quando as agulhas penetram na pele, elas causam um pequeno dano controlado, que estimula a produção de colágeno e elastina, as proteínas responsáveis pela elasticidade, firmeza e textura da pele. À medida que a pele se cura, ela produz novas fibras de colágeno e elastina, o que leva a uma melhora na aparência geral da pele.” Esclarece Kelly Pico.

O microagulhamento é comumente usado para tratar cicatrizes de acne, rugas finas, linhas de expressão, flacidez da pele, poros dilatados, manchas de idade, irregularidades na textura da pele e ações naturais do envelhecimento. A técnica é considerada segura quando realizada por um especialista qualificado e com o uso de equipamentos profissionais. É importante seguir as orientações pós-procedimento, como evitar exposição solar e usar produtos de cuidados com a pele recomendados pelo profissional.

Ultrassom micro e macrofocado (ATRIA)

A médica Dra. Kelly Pico ressalta que o ultrassom micro e macro focado de quarta geração é uma tecnologia avançada de tratamento de pele que utiliza ondas sonoras de alta frequência para estimular a produção de colágeno e melhorar a aparência da pele. É um procedimento não invasivo que pode ser usado para tratar uma variedade de condições de pele, como flacidez, rugas, linhas finas e textura irregular.

O ultrassom microfocado é um tratamento que usa ondas sonoras de alta frequência para estimular a produção de colágeno nas camadas mais profundas da pele. Isso ajuda a melhorar a firmeza e a elasticidade da pele, reduzindo a aparência de rugas e linhas finas.

O ultrassom macrofocado é um tratamento que usa ondas sonoras de baixa frequência para melhorar a textura e a aparência geral da pele. Ele é projetado para tratar a camada superficial da pele, estimulando a produção de colágeno e melhorando a circulação sanguínea.

A quarta geração de ultrassom micro e macrofocado é a tecnologia mais avançada disponível atualmente para o tratamento da pele.

“É sempre recomendável consultar um profissional qualificado antes de realizar qualquer procedimento estético. Ao consultar um profissional qualificado, é possível obter informações precisas sobre os riscos e benefícios do procedimento, bem como sobre as alternativas disponíveis. Além disso, o profissional pode avaliar o histórico de saúde e as condições individuais do paciente para determinar se o procedimento é apropriado e seguro.” Finaliza a Dra. Kelly Pico.

Mais Sobre Dra. Kelly Pico: CRM – 97978

Especialista em dermatologia estética.

