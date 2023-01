Mulher morreu e apartamento virou central do tráfico

Guarda foi até apto da mulher após denúncia

Um caso do uso do apartamento de uma mulher que morreu movimento a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado. O caso foi registrado por volta das 16h no condomínio Manacá, bloco L. Os traficantes do bairro se aproveitaram e decidiram ‘ocupar’ o apartamento da idosa que morreu recentemente.

A equipe de Apoio Tático 1 🚨Inspetor Sandrin e 🚨GMs Ferreira, Reis e Edmilson foi ao local para desbaratar o movimento e acalmar a vizinhança. Não tinha ninguém no local quando a Guarda chegou, mas as drogas estavam lá.

Leia abaixo a descrição da equipe que participou da ação.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Após denúncia anônima chegada junto ao CICOMM onde versava sobre um apartamento pelo local acima mencionado que a proprietária faleceu e traficantes teriam invadido e estariam armazenando drogas . Após tomar ciência da denúncia esta equipe tática deslocou até o condomínio Manacá pra checar a veracidade dos fatos e chegando ao local a porta do apartamento encontrava-se aberta não havendo nenhuma pessoa pelo local e apenas um sofá velho e um colchão.

A equipe realizou uma varredura e logrou êxito em localizar atrás do sofá um saco preto contendo entorpecentes e diversas embalagens pra acondicionar as drogas .

No interior da embalagem plástica tinha 271 eppendorfs com cocaína e uma porção maior a granel pesando 115 gramas, 104 pedras de crack e dois pedaços maiores pesando 52 gramas, 30 porções de maconha bem como 2500 pinos vazios e um pacote com grande quantidade de embalagens zip Lock.

Diante dos fatos toda droga foi apresentada junto ao plantão Policial onde foram apreendidas.

