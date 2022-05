Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Jaguari, em Americana. A informação era de que a possível autora estaria na casa de seu genitor.

No loca, realizado o contato com o genitor da acusada, a equipe foi informada de que a mulher, de 27 anos, confessou ter dado uma facada em seu companheiro próximo ao peito na madrugada do dia 15 (domingo). O homem, de 52 anos, foi identificado como Sidnei Saura.

A autora do crime relatou para a equipe que na madrugada daquele dia, ela e seu companheiro faziam uso de bebidas alcoólicas e drogas, momento em que a vítima teria começado a agredi-la verbalmente, ameaçando feri-la com uso de um facão (ato que, segundo ela, já havia acontecido em data anterior).

Diante das ameaças relatadas pela autora do crime, ela teria corrido para a cozinha da residência e, em posse de uma faca, foi ao encontro de Sidnei, desferindo um único golpe, que teria sido na altura do ombro, segundo ela.

Após o ocorrido, a autora ainda relatou que foi para um bar e continuou a fazer o uso de bebidas alcoólicas e drogas até a madrugada do dia 17/05.

Quando teria retornado para a residência para se desculpar com o companheiro sobre o ocorrido, encontrou Sidnei já com um forte odor e constatou que ele estava morto.

A autora afirmou ter ficado apavorada e se deslocou para residência de seu pai, ainda sob efeito de drogas. A equipe tomou conhecimento que na noite do dia 17/05 o corpo da vítima havia sido localizado em sua residência por uma terceira pessoa.

Sendo assim, a equipe conduziu a autora até a Central de Polícia Judiciária, onde foi deliberada a oitiva e liberação da autora.