“Você jogou água em mim uma vez, duas vezes, três vezes. Eu estou te tratando com o maior amor e carinho do mundo. É sacanagem o que você está fazendo. Se quiser seu ingresso de volta, eu pago”.

Mulher se pronuncia

A fã em questão é a arquiteta Virgínia Bandeira, que usou suas redes sociais para dar sua versão dos fatos. Ela afirma que não pretendia falar sobre o caso, mas visto a repercussão, não teve outra escolha. De acordo com ela, o cantor, apoiador de Jair Bolsonaro, fez conotação política durante sua apresentação, revoltando muitos dos presentes no evento. “O show de Revéillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, afirmou em publicação no Instagram.

Ela continua explicando que sua reação e de várias outras pessoas foi de levantar a mão e fazer o L de Lula. “Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L”.