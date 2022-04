Uma mulher “invadiu” o plenário da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira e a sessão precisou ser suspensa devido à ausência dos vereadores de seus lugares. A mulher conseguiu o acesso ao plenário em um momento em que o Conselho dos Pastores tirava uma foto com os vereadores.

A mulher reivindicava ajuda dos parlamentares quanto a uma vaga clínica para a neta na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS). A atitude da mulher fez com que pelo menos 10 vereadores a acompanhassem para ouvir o problema, deixando seus lugares no plenário, o que motivou a suspensão da sessão por falta de quórum.

“Eu entendo o desespero da família, estava a avó da criança e a mãe. Os vereadores deixaram o plenário pra atender a mulher e consequentemente não havia quórum. Eu suspendi a sessão por 15 minutos pra poder entender a situação da mãe. Na conversa com a mãe e com a avó, na presença de todos os vereadores, conseguimos extrair as informações que era uma vaga clínica no CROSS, mas no meio da conversa recebemos a notícia de que o CROSS havia liberado a vaga. Foi importante ouvir a mãe, mas não houve interferência dos vereadores para que a vaga fosse disponibilizada”, disse o presidente da casa, Joel do Gás.

Diante da situação, o presidente afirmou ter conversado com os vereadores sobre a falta de quórum. “Eu fiz uma proposta para que o atendimento fosse realizado sem a suspensão da sessão. Eu falei com os vereadores para que, caso haja uma situação semelhante, que não haja mais o esvaziamento do plenário, que a presidência tomará uma providência em nome dos 19 vereadores”, disse Joel.