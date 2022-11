Uma mulher entrou em um bar para esfaquear um homem- que acabou morrendo no local. O crime aconteceu na noite deste sábado (19) no jardim Maria Antônia, periferia de Sumaré. Os dois estavam no Bar do Paraná quando a mulher pediu o celular da vítima. O homem não deu o objeto e ela então deu uma facada no peito dele.

A mulher fugiu após o crime. O SAMU foi acionado e constatou o óbito, porém a vítima estava sem documentos e não pode ser identificada. A polícia ainda tenta descobrir a identidade da vítima.

Os guardas municipais atenderam a ocorrência e registraram no Plantão. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana.

Após policialpadrao.com.br