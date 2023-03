Mulher encontra cobra de 1,93 metro ao trocar lençol

Olha a cobra! Uma moradora da Austrália foi surpreendida por uma cobra de 1,83 metro de comprimento ao trocar os lençóis da sua cama. O caso aconteceu na última segunda-feira (20), na cidade de Queensland. Órgãos ambientais foram chamados e o animal foi resgatado. O caso ganhou as redes sociais.

Responsável pelo santuário que levou o animal, o profissional Zachery Richards, aponta que o animal estava em busca de abrigo devido as ondas de calor no país. “Chequem as camas com cuidado hoje à noite! Esta cobra-marrom já foi relocada com segurança”, publicou ele no Facebook.

A Austrália é famosa por ter casos bizarros envolvendo animais, aranhas e morcegos gigantes e, agora, cobras na cama.